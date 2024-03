V Sarajevu protest rudarjev zaradi neizplačanih plač

Sarajevo, 27. marca - V Sarajevu se je danes na protestu zbralo več sto rudarjev, ki nekaj mesecev niso prejeli plač. Predstavniki vlade, ki so se sestali s predstavniki protestnikov, so napovedali, da bodo rešitev skušali najti do prihodnjega tedna. Če plač ne bodo prejeli, rudarji napovedujejo zaostritev protestnih dejavnosti.