Zavod za šolstvo: Mladi imajo pravico do učenja o raznolikostih odnosov in so sposobni oblikovati lastno mnenje

Ljubljana, 27. marca - V zavodu za šolstvo ob predlogu SDS za prepoved izobraževanja mladoletnih o spolnih identitetah opozarjajo, da mora biti mladim zagotovljena pravica do učenja o raznolikostih in kompleksnosti sveta ter odnosov. "Mladostniki so sposobni razumeti različne poglede in oblikovati lastno mnenje," so prepričani.