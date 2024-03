Vreme: Ponoči bo dež prehodno oslabel

V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo v vzhodni Sloveniji. Sprva bo deževalo predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih, popoldne pa tudi vzhodneje. Možna bo kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes pozno popoldne bo zaradi okrepljenega jugozahodnika valovanje morja povišano. Zvečer in v prvem delu noči bo valovanje sovpadalo tudi s povišano gladino morja.

Obeti: V noči na petek bo dež ponehal, jasnilo se bo. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne okrepil. Topleje bo. V soboto bo sončno, vetrovno in zelo toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka s središčem zahodno od Britanskega otočja. Hladna fronta je dosegla Italijo in bo zvečer prešla naše kraje. Pred njo z južnimi vetrovi k nam doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo padavine zajele tudi kraje vzhodno od nas in od zahoda nato postopno ponehale. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo, ob prehodu fronte pa bo zapihal zmeren do močan jugozahodnik. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo vzhodneje od nas. Dopoldne bo občasno deževalo v sosednjih krajih Italije, v zahodni Hrvaški in ob Jadranu, popoldne tudi drugod, le sosednjih krajih Madžarske in vzhodne Avstrije bo ostalo večinoma suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu zmeren do močan jugo.