Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil nekaj več kot pol odstotka

Ljubljana, 27. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,59 odstotka na 1469,61 točke. Večjo rast indeksa so preprečile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se kot edine med blue chipi pocenile. Borzni promet je nanesel 721.285 evrov, od tega so delnice NLB prispevale tretjino.