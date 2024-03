Brglez obljublja vrnitev SD z roba parlamentarnega preživetja in h koreninam socialne demokracije

Ljubljana, 28. marca - Evropski poslanec in kandidat za predsednika SD Milan Brglez ocenjuje, da je SD v veliki krizi, a se "pobira", brez ustreznega vodstva in kredibilnosti pa se bo soočila z izzivom parlamentarnega preživetja. Verjame v vrnitev SD h koreninam socialne demokracije. "Moja vizija SD ni zgolj stranka preživetja petih do desetih odstotkov," pravi.