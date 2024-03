V Poljanski dolini s protestno zaporo opozorili na nujnost rekonstrukcije ceste

Gorenja vas, 27. marca - V Občini Gorenja vas - Poljane so danes za pet minut protestno zaprli cesto Gorenja vas-Hotavlje. Kot so izpostavili pobudniki protesta - župan Milan Čadež, državnozborski poslanec Žan Mahnič in predstavnik občanov Peter Rihtaršič, bi letos morala steči rekonstrukcija nevarnega cestnega odseka, a je vlada že zagotovljena sredstva prerazporedila.