Zmaga nad Portugalci dobrodošla za dvig samozavesti

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 27. marca - Slovenska nogometna reprezentanca je opravila prvi pripravljalni cikel za letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji. Po bledi predstavi in remiju z 2:2 na Malti so Slovenci vtis bistveno popravili v torek zvečer v Stožicah, ko so z 2:0 odpravili Portugalsko. Kot pravijo v slovenskem taboru, je ta zmaga vsekakor dobrodošla za dodaten dvig samozavesti.