Ljubljana, 27. marca - V UKC Maribor z današnjim dnem umikajo splošno prepoved obiskov, izjema so le oddelki, kjer bi bila zaradi specifične situacije potrebna omejitev. Obiski na oddelkih so mogoči med tednom med 16. in 17. uro ter med vikendi in prazniki med 14. in 15. uro, so sporočili iz UKC Maribor.