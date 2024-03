V eDavkih dodatno razširjen nabor načinov plačila

Ljubljana, 27. marca - Finančna uprava RS je v sodelovanju z Upravo RS za javna plačila razširila nabor načinov plačila, ki se jih lahko uporabi v eDavkih. Poleg Flika in spletne banke Bank@net je v eDavkih tako mogoče po novem izvršiti spletno plačilo davkov tudi s karticami MasterCard, Visa, Maestro in Diners club ter rešitvami mobilne telefonije mBills in Valu Moneta.