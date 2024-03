Danes 18. dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom

Ljubljana, 29. marca - Danes bo v Ljubljani med 10. in 22. uro dogajanje v Športnem centru Millenium v znamenju dobrodelnega poganjanja pedal. Ultramaratonski kolesar Marko Baloh bo v družbi drugih ljubiteljev kolesarstva 12 ur premagoval kilometre in zbiral sredstva za družine v stiski. Donacije preko platforme Truhoma bodo odprte vse do 12. aprila.