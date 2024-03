ZPS pred prazniki pod drobnogled vzela hrenove omake

Ljubljana, 27. marca - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki pod drobnogled vzela hren in hrenove omake. Za najbolj pristen okus hrena, ki je vir vitamina C, in vnos zdravju pomembnih hranil je najboljša izbira riban hren, medtem ko ima glede na analizo med omakami največji delež hrena zelenjavna omaka na osnovi majoneze.