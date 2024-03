Na slovensko-hrvaškem forumu v Opatiji o pomenu gradbenih projektov za razvoj

Opatija, 27. marca - Slovensko gradbeništvo po besedah ministrice Alenke Bratušek ob številnih infrastrukturnih projektih dokazuje dobro kondicijo in visoko raven kakovosti. Na slovensko-hrvaškem forumu v Opatiji sta Bratušek in njen hrvaški kolega Oleg Butković naštela večje gradbene projekte v obeh državah in izpostavila pomen panoge za gospodarski razvoj.