Svetovnega dneva klavirja se bodo spomnili tudi v Kinu Šiška

Ljubljana, 28. marca - Po svetu na 88. dan v letu praznujejo dan klavirja, ki so ga nekajkrat obeležili tudi v Sloveniji. Dnevu so se v sredo pridružili v Novi Gorici, danes pa bo črno-belim tipkam mogoče prisluhniti v Kinu Šiška. Nastopili bodo Manca Udovič, Blaž Avsenik in Sašo Vollmaier, z vizualizacijami se jim bo pridružila multimedijska umetnica Anja Romih.