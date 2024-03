Indeksi na azijskih borzah neenotno

Tokio, 27. marca - Indeksi na azijskih borzah danes niso imeli enotne smeri. V Tokiu so beležili rast, saj si vlagatelji pred zaključkom poslovnega leta po poročanju tujih tiskovnih agencij želijo zagotoviti upravičenost do dividend. V Hongkongu so medtem vlagatelji sledili torkovemu razpoloženju na Wall Streetu, kjer so se borze končale v minusu.