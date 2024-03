Kralji ohranili prednost pred zlatimi vitezi

New York, 27. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL potekajo boji za uvrstitev v končnico. Redni del sezone se bo sklenil 18. aprila. Hokejisti Los Angeles Kings, ki so imeli prost večer, so ohranili minimalno prednost v boju za najboljše izhodišče pred neposrednimi tekmeci iz pacifiške skupine, Vegas Golden Knights. Ti so izgubili proti Nashvillu.