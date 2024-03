Reševalci prenehali z iskanjem preživelih s porušenega mostu v Baltimoru

Baltimore, 27. marca - Poveljnik državne policije Marylanda polkovnik Roland Butler mlajši je sinoči obvestil medije, da se je operacija iskanja in reševanja pogrešanih s porušenega mostu v Baltimoru spremenila v operacijo iskanja in povrnitve, kar pomeni, da so šesterico pogrešanih po trku tovorne ladje v nosilni steber mostu Francis Scott Key razglasili za pokojne.