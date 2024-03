Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 3.)

Ljubljana, 26. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 25 letih, ki minevajo od Natovega bombardiranja Jugoslavije leta 1999. Poročale so tudi o podražitvi goriva na bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji in o skupini zunanjih ministrov C5, ki so pozdravili resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi.