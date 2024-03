Gruzija, Poljska in Ukrajina zadnje udeleženke EP v Nemčiji

Ljubljana, 26. marca - Zadnje tri udeleženke evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji so Gruzija, Ukrajina in Poljska. Gruzijci in Poljaki so v dodatnih kvalifikacijah proti Grčiji oziroma Walesu napredovali po streljanju enajstmetrovk, Ukrajinci pa so Islandijo ugnali že v rednem delu z 2:1.