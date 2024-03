Ministrstvo zavrača očitke, da s predlogom uredbe onemogočajo izvedbo prireditev

Ljubljana, 26. marca - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo "nasprotuje zavajajočim informacijam", da s predlogom uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah onemogočajo izvedbo prireditev, so sporočili. S predlogom želijo urediti možnosti, da se v lokalnem okolju prireditve izvajajo, hkrati pa okoliškim prebivalcem omogočiti pravico do spanja.