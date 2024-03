V Celju na Vodnikovi ulici odprli mestno vilo z oskrbovanimi stanovanji

Celje, 26. marca - V Celju so danes na Vodnikovi ulici odprli mestno vilo, v kateri so uredili 12 oskrbovanih stanovanj. Kot je ob tej priložnosti povedal direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar, je vrednost prenove vile stala 2,59 milijona evrov, od ministrstva za solidarno prihodnost pa so prejeli nekaj več kot milijon evrov nepovratnih sredstev.