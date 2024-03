Na Dnevu kapitalskega trga o pomenu prehoda v razvijajoči se trg

Ljubljana, 26. marca - Prehod slovenskega kapitalskega trga iz sedanjega statusa obrobnega trga v razvijajoči se trg bi med drugim povečal likvidnost in privabil tuje vlagatelje. Med možnostmi sta znižanje državnih deležev v borznih družbah in uvrstitev kakšne pomembne družbe, kot je Dars, na borzo, so poudarili v razpravi na današnjem Dnevu kapitalskega trga.