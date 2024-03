Likvidacija Rudnika Trbovlje-Hrastnik predvidena do konca junija

Trbovlje, 26. marca - Rudnik v likvidaciji Trbovlje-Hrastnik (RTH) je končal sanacijo vseh v letih rudarjenja degradiranih površin, tudi Bukove gore in Leš. Potem ko so konec lanskega leta oddali vse dopolnitve vlog za izdajo odločb o prenehanju rudarske pravice, ministrstvo za naravne vire in prostor pričakuje, da bo likvidacija rudnika končana do konca junija.