Cene nafte stabilne

Singapur, 26. marca - Cene surove nafte so se po ponedeljkovi občutnejši podražitvi danes stabilizirale. Na naftnem trgu zjutraj po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni bilo večjih indicev. Povpraševanje po nafti je precej šibko, na to pa vplivajo gibanje dolarja, omejena ponudba skupine držav proizvajalk Opec+ in geopolitične negotovosti.