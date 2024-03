Raziskovalci s Klinike Golnik ugotovili povezavo med anafilaksijo in genetsko boleznijo

Golnik, 26. marca - Raziskovalna skupina na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je na podlagi večletne raziskave ugotovila, da imajo pacienti z najtežjimi alergijskimi reakcijami pogosto v osnovi genetsko bolezen. To odkritje pomembno vpliva na klinično prakso in obravnavo najbolj ogroženih pacientov, so sporočili s Klinike Golnik.