Trojni dvojček Dončića ob zmagi proti Utahu

Salt Lake City, 26. marca - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz s 115:105 dosegel 75. trojni dvojček v severnoameriški ligi NBA. Dallas je po zaslugi 29 točk, 13 podaj in 12 skokov 25-letnega Ljubljančana prišel do četrte zaporedne zmage in osme na zadnjih devetih tekmah.