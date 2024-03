New York, 25. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Tečaji delnic na Wall Streetu so se v ponedeljek znižali, ko je dvig trga pokazal znake utrujenosti, tehnološki velikani pa so se soočili s poostrenim regulativnim nadzorom v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.