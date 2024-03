Grosupeljčani uspešno dokončali prekinjeno tekmo

Ljubljana, 25. marca - Nogometaši Triglava in Grosupljega so dokončali tekmo 22. kroga 2. slovenske nogometne lige. To so morali v soboto prekiniti v 77. minuti zaradi neurja. Takrat so Grosupeljčani vodili z 1:0, tekma pa se je danes, ko so jo odigrali do konca, tudi končala s tem izidom.