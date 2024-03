Putin: Napad v Moskvi zagrešili radikalni islamisti

Moskva, 25. marca - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izjavil, da so za petkov smrtonosni napad v koncertni dvorani v predmestju Moskve krivi radikalni islamisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je dodal, da so napadalci poskušali pobegniti v Ukrajino, in se vprašal, zakaj.