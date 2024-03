Fajon s kolegi iz skupine C5 o širitvi EU, Ukrajini in migracijah

Ljubljana, 26. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes v Ljubljani gostila srečanje s kolegi iz držav v okviru skupine C5, ki poleg Slovenije združuje še Avstrijo, Češko, Slovaško in Madžarsko. Razpravljali bodo predvsem o širitvi in notranjih reformah EU, Zahodnem Balkanu, ruski invaziji na Ukrajino in ukrepih proti nezakonitim migracijam.