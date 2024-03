Robert Jukič izdal nov album v sodelovanju s jazz pevko Ano Bezjak

Maribor, 26. marca - Pri ZKP RTV Slovenija je izšel digitalni album basista, komponista in aranžerja Roberta Jukiča ter jazz vokalistke in glasbene pedagoginje Ane Bezjak z naslovom Za sosednjo mizo. Ploščo, ki tematizira minljivost, obstoj in medsebojne odnose, bodo v živo predstavili danes v Sodnem stolpu v Mariboru, v sredo pa še v ljubljanski kavarni Slamič.