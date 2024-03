Oskarjevec Schlöndorff načrtuje film o Vivaldiju

Potsdam, 28. marca - Z oskarjem in zlato palmo nagrajeni nemški režiser Volker Schlöndorff načrtuje film o italijanskem skladatelju Antoniu Vivaldiju. Celovečerni film bo posnet po romanu nemškega avtorja Petra Schneiderja Vivaldi und seine Töchter (Vivaldi in njegove hčere). Projekt je še v zgodnji fazi, saj trenutno iščejo igralce in denar zanj.