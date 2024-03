Z nadomestilom do večje sprejemljivosti vetrnih elektrarn

Ljubljana, 25. marca - Vlada želi z enkratnim nadomestilom občinam, na katerih območjih bi bile postavljene vetrne elektrarne, omogočiti izboljšanje življenja ljudi, ki bi morali živeti s to infrastrukturo, in povečati sprejemljivost teh elektrarn. Zgled je bilo nadomestilo za nuklearko, s katerim občina Krško financira vrsto investicij in dejavnosti.