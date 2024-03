Evropske borze uvodoma blizu izhodišč

London/Pariz/Frankfurt, 25. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali, a se gibljejo blizu izhodišč. Vlagatelji so previdni pred objavo najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA, Aziji in Evropi, ki bi lahko nakazali, kdaj bodo centralne banke začele zniževati obrestne mere.