Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 25. marca - Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo deževati. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. Dopoldne bo deževalo predvsem v hribovitih zahodnih krajih, popoldne pa se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Balkanom se je prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od severozahoda postopno toplejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. V torek bo oblačnost od jugozahoda naraščala, ob severnem Jadranu in v Furlaniji Julijski krajini bo čez dan pričelo deževati.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden, v noči na torek pa bo vremenska obremenitev spet naraščala.