Milwaukee ugnal Oklahomo, Harden prvič izgubil proti Philadelphii

New York, 25. marca - Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je vodil Milwaukee Bucks, ki so s 118:93 premagali Oklahomo City Thunder v dvoboju dveh drugouvrščenih ekip posameznih delov severnoameriške košarkarske lige NBA. Antetokounmpo je za zmago druge ekipe vzhodnega dela lige dosegel 30 točk in imel 19 skokov.