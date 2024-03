Koper, 24. marca - Odbojkarji Calcita Volleyja so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so v Kopru po izenačenem boju s 3:0 (25, 26, 20) premagali i-Vent Maribor. Za Kamničane je to peti naslov prvakov, Mariborčani ostajajo pri štirih.