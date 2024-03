Štirje mrtvi v nesreči na madžarskem reliju

Budimpešta, 24. marca - Štirje ljudje so izgubili življenje, še sedem je bilo poškodovanih v nesreči, ki se je zgodila na reliju Esztergom Nyerges na severu Madžarske. Kot poroča policija, je na odseku med mestoma Labatlan in Bajotvoznik voznik izgubil oblast nad vozilom in zapeljal med gledalce.