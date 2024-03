Anji Štangar deveti, Davidu Štarklu deseti naslov državnega prvaka

Lendava, 24. marca - V Lendavi se je konec tedna 98 judoistov iz 23 slovenskih klubov pomerilo za državne naslove. Izstopala sta tekmovalka ljubljanske Olimpije Anja Štangar v kategoriji do 52 kg z devetim naslovom in David Štarkel, ki je v najlažji moški konkurenci do 60 kg osvojil že svoj deseti naziv najboljšega v državi.