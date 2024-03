Rokometašice Krima Mercatorja po porazu v Bukarešti končale ligo prvakinj

Bukarešta, 24. marca - Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi play-offa za četrtfinale lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti s 24:30 (13:14). Izbranke Dragana Adžića so izgubile že prvi obračun na domačem igrišču prav tako s 24:30, tako da so končal igranje v ligi prvakinj.