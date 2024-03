Peter Prevc: Veselim se novega poglavja

Planica, 24. marca - Peter Prevc, najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov, je danes v Planici na zadnji tekmi sezone končal kariero. Ob slovesu so mu pod Poncami pripravili poseben program, ki je tako njega, njegove najbližje in vse navijače v živo in pred televizijskimi ekrani ganil do solz. "Veselim se novega poglavja," je ob koncu dejal Prevc.