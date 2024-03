Kamničankam in Kranjčanom ekipni kegljaški državni naslov

Ljubljana, 24. marca - Letošnja ekipna kegljaška državna prvaka sta kranjski Triglav pri moških in kamniški Calcit v ženski konkurenci. Kranjčani so svoj 13. naslov prvakov osvojili že dva kroga pred koncem, Kamničanke pa so ubranile naslov prvakinj kljub dvema porazoma v Radljah in Pivki.