V ljubljanskih Stegnah v soboto drzna tatvina, oškodovanka lažje poškodovana

Ljubljana, 24. marca - Na območju Stegen v Ljubljani se je v soboto zvečer zgodila drzna tatvina. Neznanec je starejši oškodovanki iz rok iztrgal torbico in vrečko, pri čemer je ta padla in se lažje poškodovala. Moški, ki je peš pobegnil v smeri Kamnogoriške ulice, je visok okoli 180 centimetrov, srednje postave, star med 30 in 40 let, oblečen v temna oblačila.