Jadralec Luka Zabukovec srebrn na EP do 19 let

Palma de Mallorca, 23. marca - Sedemnajstletni slovenski jadralec Luka Zabukovec je na evropskem prvenstvu v razredu ilca v kategoriji do 19 let osvojil srebrno medaljo in bil šesti v skupni razvrstitvi v konkurenci 137 jadralcev v starosti do 21 let, ki so tekmovali v Pollenci na španskem otoku Majorka.