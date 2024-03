Nyon, 23. marca - Evropska nogometna zveza (Uefa) je objavila, da je dosegla dogovor z delom navijačev angleškega Liverpoola, ki so zahtevali odškodnino za "fizične in psihične rane", ki so jih dobili pred finalom lige prvakov maja leta 2022 v Parizu. Višine nadomestil Uefa ni navedla.