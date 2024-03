Kansai Helios z zmago na zadnji tekmi do končnice lige Aba 2

Široki Brijeg, 23. marca - Košarkarji Kansai Heliosa so si z dramatično zmago na zadnji tekmi rednega dela tretjič zaporedoma zagotovili sodelovanje v končnici lige Aba 2. Po trinajstih tekmah in šestih zmagah so zasedli osmo mesto in se bodo v četrtfinalu srečali z Zlatiborom ali Spartakom iz Subotice.