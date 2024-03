Pripovedovalski festival kot navdih za človečnost

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 24. marca - Za vsak festival velja, da ima svoje občinstvo, še posebej pa to velja za pripovedovalski, ki se letos lahko pohvali že s 27. izvedbo. Menjavale so se programske vodje, nekateri nastopajoči so se vračali, a ustroj občinstva je ves ta čas ostal nespremenjen: to so pozorni ljudje, ki radi poslušajo dobre zgodbe.