Pri Jelenovem žlebu slovesnost v spomin na bitko pred 81 leti

Ribnica, 23. marca - Bitka pri Jelenovem žlebu je simbol tega, da je slovenski narod uporen in trdoživ in da lahko številčno manjša vojska porazi tudi veliko in dobro opremljeno armado, je na spominski slovesnosti ob 81-letnici te bitke v Ribnici dejal evropski poslanec Milan Brglez. Zbrane je pozval, naj se postavijo na stran svobode in demokracije.