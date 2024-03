Pozvačin in tradicionalno vabljenje na poroko v Prekmurju vpisana med nesnovno kulturno dediščino

Beltinci, 23. marca - Beltinsko kulturno društvo, zavod za turizem in šport ter soboški pokrajinski muzej so ministrstvu za kulturo predlagali, da je tradicionalno vabljenje na poroko v Prekmurju vpisalo v register nesnovne kulturne dediščine. Šego, ki je živa in prisotna v Beltincih, Turnišču in Črenšovcih, opravlja pozvačin. Edini evidentirani je Franc Jerebic.