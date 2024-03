Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Zvečer in ponoči se bodo padavine od zahoda okrepile in zajele večji del Slovenije. Možne bodo tudi nevihte. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, v krajih z močnejšimi padavinami pa tudi nižje. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli -3 stopinje Celzija.

V nedeljo bo sprva precej jasno, po nižinah lahko tudi megleno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki ter krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta . Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo precej jasno. Ponekod bo zjutraj slana, po nekaterih nižinah megla. V torek bo pretežno oblačno.

Vremenska slika: Nad severno, srednjo in vzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla severno stran Alp in bo v noči na nedeljo prešla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno. V krajih severno od nas se bo popoldne pooblačilo, proti večeru bo od severa začelo deževati. Krepil se bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo se bodo padavine od severa razširile nad večji del sosednjih pokrajin, najmanj verjetne bodo ob morju. Meja sneženja se bo spustila pod 600 metrov nadmorske višine.

V nedeljo zjutraj bodo padavine ponehale tudi v notranjosti Hrvaške. Sprva bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden, popoldne in zvečer bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Moteno bo spanje v noči na nedeljo. Tudi v nedeljo bo vreme še zmerno obremenilno vplivalo na počutje, obremenitev pa bo popustila zvečer.