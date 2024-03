Ovečkin že pri številki 846 golov, prestolniki odpihnili orkane

Washington, 23. marca - Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL zmagali v derbiju metropolitanske skupine, ko so s 7:6 po kazenskih strelih premagali drugo najboljšo ekipo divizije Carolina Hurricanes, ki je končala niz petih zmag. Med strelci je bil znova ruski zvezdnik prestolnikov Aleksander Ovečkin. To je bil njegov 846. gol v ligi NHL.